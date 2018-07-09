В Уфе прокуратура оштрафовала «азиатских» коммерсантов

Республиканская прокуратура добилась в арбитражном суде наложения штрафа в 50 тысяч рублей фирму, ответственную за обслуживание противопожарной системы в торговом центре «Азия».

Проверка показала, что это обслуживание было безответственным: пожарная сигнализация не работала, систем пожаротушения на цокольном этаже вообще не было, на другом этаже она не работала. В здании также нет вытяжной системы вентиляции, изоляция электропроводки нарушена, а эвакуационные двери заперты на засов.