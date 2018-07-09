В Уфе прокуратура оштрафовала «азиатских» коммерсантов
Сегодня, 18:07ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фирма заплатит 50 тысяч рублей за противопожарное разгильдяйство.
Республиканская прокуратура добилась в арбитражном суде наложения штрафа в 50 тысяч рублей фирму, ответственную за обслуживание противопожарной системы в торговом центре «Азия».
Проверка показала, что это обслуживание было безответственным: пожарная сигнализация не работала, систем пожаротушения на цокольном этаже вообще не было, на другом этаже она не работала. В здании также нет вытяжной системы вентиляции, изоляция электропроводки нарушена, а эвакуационные двери заперты на засов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей