В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали 34 человека

В них погиб один человек погиб и четверо получили травмы. Среди причин — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил при работе с электрооборудованием, проводкой.

Рано утром сегодня загорелась квартира в многоэтажном доме в Нефтекамске. Спасатели эвакуировали из дома 34 человека по пожарной лестнице. Потушили пожар всего за несколько минут. Никто не пострадал. Причина возгорания неизвестна.

В МЧС по РБ в очередной раз предупредили жителей республики о правилах обращения с огнем.