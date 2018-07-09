Уфимца осудят за массовую подделку дипломов

Бывший руководитель одного из столичных центров профессиональной подготовки за «деньги мимо кассы» изготовил полтора десятка свидетельств о том, что рабочие нескольких уфимских строительных фирм прошли специальную подготовку.

Но использовать незаконно полученные деньги, а это порядка 50 тысяч рублей, у теперь уже бывшего руководителя учебного заведения не получится. Мужчину задержали и завели на него два уголовных дела: за коммерческий подкуп и за подделку документов. В ближайшее время начнется суд.