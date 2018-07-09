МВД в Башкирии начало проверку по факту нападения коров на детей
Сегодня, 12:32ПроисшествияЗиля Аскерова
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По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Отдел МВД России по Туймазинскому району получил сообщение из местной юольницы вчера вечером. По предварительным данным, недалеко от села Япрыково Туймазинского района дети прогуливались с собакой, которая залаяла на пасущихся коров. Напуганное стадо направилось в сторону детей. Известно, что коровы находились под присмотром пастуха.
Напомним, в результате нападения коров, девятилетний мальчик оказался в реанимации. У него сломались три ребра, рука в районе плеча и сильная гематома на голове.
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