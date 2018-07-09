МВД в Башкирии начало проверку по факту нападения коров на детей

Отдел МВД России по Туймазинскому району получил сообщение из местной юольницы вчера вечером. По предварительным данным, недалеко от села Япрыково Туймазинского района дети прогуливались с собакой, которая залаяла на пасущихся коров. Напуганное стадо направилось в сторону детей. Известно, что коровы находились под присмотром пастуха.