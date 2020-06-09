В Башкирии покончил с собой мужчина, изнасиловавший 10-летнюю девочку
Сегодня, 13:50ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Обвиненный в сексуальном насилии над ребенком решил покончить собой до суда.
В башкирских Туймазах полицейские нашли тело предполагаемого 43-летнего педофила. «КП-Уфа» сообщают, что мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку, а затем покончил с собой.
Сообщается, что преступление было совершено 31 мая этого года, когда он заманил школьницу в свою машину, где и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Вычислить его удалось благодаря тому, что ребенок запомнил номер машины.
Мужчине после задержания выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста, спустя неделю его нашли мертвым с запиской, на месте также была найдена бутылка водки и стакан.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей