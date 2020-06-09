В Башкирии покончил с собой мужчина, изнасиловавший 10-летнюю девочку

В башкирских Туймазах полицейские нашли тело предполагаемого 43-летнего педофила. « КП-Уфа » сообщают, что мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку, а затем покончил с собой.

Сообщается, что преступление было совершено 31 мая этого года, когда он заманил школьницу в свою машину, где и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Вычислить его удалось благодаря тому, что ребенок запомнил номер машины.