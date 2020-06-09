В Башкирии под колесами погибла 66-летняя женщина

В республиканской госавтоинспекции сообщили, что в Бирске 32-летний мужчина за рулем «Лада-2115» сбил 66-летнюю женщину. Сообщается, что это произошло вчера утром в Бирске.

Предварительно известно, что на улице Чеверева мужчина наехал на местную жительнице, от чего она сразу же скончалась от полученных травм в больнице. Предварительно известно, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.