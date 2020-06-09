В Башкирии под колесами погибла 66-летняя женщина
Сегодня, 09:45ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии, в которой погибла женщина.
В республиканской госавтоинспекции сообщили, что в Бирске 32-летний мужчина за рулем «Лада-2115» сбил 66-летнюю женщину. Сообщается, что это произошло вчера утром в Бирске.
Предварительно известно, что на улице Чеверева мужчина наехал на местную жительнице, от чего она сразу же скончалась от полученных травм в больнице. Предварительно известно, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
В настоящий момент идет разбирательство, все причины произошедшего выясняются сотрудниками госавтоинспекции.
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