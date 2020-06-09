В Башкирии избили до смерти полицейского
Сегодня, 11:20ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В республиканском МВД сообщили о факте убийства сотрудника правоохранительных органов.
По информации пресс-службы ведомства, убийство произошло в Кировском районе. Предварительно считается, что причиной стал бытовой конфликт.
Сообщается, что это произошло 6 июня, когда между сотрудников полиции и его 29-летним родственником разгорелась ссора, переросшая в драку. В результате этой ссоры молодой человек избил своего оппонента, от чего тот и скончался.
В настоящий момент случившееся проверяют в МВД по Башкирии, материалы дела также передали для изучения в Следственный комитет.
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