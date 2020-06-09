СК РФ проведет проверку по факту падения остановки на человека в Новосибирске

Как сообщает atas.info , инцидент случился 7 июня на территории микрорайона “Весенний”. Сильные порывы ветра снесли остановку, которая задела прохожего.

В результате проверки выяснилось, что это не первый подобный случай конкретно с этой остановкой. Ранее, 26 мая, ее также восстанавливали из-за урагана.