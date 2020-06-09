СК РФ проведет проверку по факту падения остановки на человека в Новосибирске
Сегодня, 13:44ПроисшествияФото: flickr.com
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В Новосибирске во время урагана на местного жителя упала остановка автобуса. Следственный комитет начал проверку.
Как сообщает atas.info, инцидент случился 7 июня на территории микрорайона “Весенний”. Сильные порывы ветра снесли остановку, которая задела прохожего.
В результате проверки выяснилось, что это не первый подобный случай конкретно с этой остановкой. Ранее, 26 мая, ее также восстанавливали из-за урагана.
Следователи также проверят соблюдение норм безопасности при оказании услуг.
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