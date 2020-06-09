Против актера Михаила Ефремова возбудили дело по факту аварии
Сегодня, 16:36ПроисшествияФото: pxhere.com
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Министерство внутренних дел России по городу Москве возбудило уголовное дело против актера Михаила Ефремова после аварии в столице, в результате которой погиб один человек.
Как пояснили представители ведомства, вечером 8 июня рядом с домом номер 3 на Смоленской площади водитель машины марки Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой».
Как пишет RNS, в результате ДТП, согласно предварительным сведениям, пострадал мужчина, находящийся за рулем «Лады». Его доставили в медицинское учреждение, где он и скончался. Водителя иномарки задержали на месте случившегося, он был направлен на медосвидетельствование.
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