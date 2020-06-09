Против актера Михаила Ефремова возбудили дело по факту аварии

Как пояснили представители ведомства, вечером 8 июня рядом с домом номер 3 на Смоленской площади водитель машины марки Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой».

Как пишет RNS, в результате ДТП, согласно предварительным сведениям, пострадал мужчина, находящийся за рулем «Лады». Его доставили в медицинское учреждение, где он и скончался. Водителя иномарки задержали на месте случившегося, он был направлен на медосвидетельствование.