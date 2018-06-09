В Башкирии турист сорвался со скалы во время фотографирования

64-летний турист из Челябинской области упал со скалы на Нугушском водохранилище, сообщают «Вести-Башкортостан».

Мужчина забрался на скалу, чтобы сделать фотографии, сорвался с высоты и скончался на месте. По данному факту следствие начало проверку.