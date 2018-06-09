В Башкирии турист сорвался со скалы во время фотографирования
Сегодня, 12:41ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Следователи начали по данному факту проверку.
64-летний турист из Челябинской области упал со скалы на Нугушском водохранилище, сообщают «Вести-Башкортостан».
Мужчина забрался на скалу, чтобы сделать фотографии, сорвался с высоты и скончался на месте. По данному факту следствие начало проверку.
Подобная ситуация произошла в Белорецке с 20-летним парнем, который разбился насмерть во время селфи на водонапорной башне.
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