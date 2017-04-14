В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки, есть погибшие
Сегодня, 09:53ПроисшествияКонстантин КлимовФото: пресс-служба ГИБДД РБ
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Авария случилась в городе Янаул на северо-западе Башкирии.
В аварии на Северо-Западе Башкирии один человек погибЭ ещё один доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Смертельное ДТП произошло в башкирском городе Янаул в четверг 8 июня, по предварительным данным один из водителей выехал на встречную полосу. В результате столкновения, от полученных травм на месте аварии скончался водитель ВАЗ 2107, второй участник ДТП, управлявший автомобилем «Калина», с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.
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Сейчас сотрудники ГИБДД и следователи пытаются воссоздать картину аварии, чтобы выяснить, кто совершил смертельный манёвр и по какой причине.
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