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В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки, есть погибшие
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки, есть погибшие
Сегодня, 09:53ПроисшествияКонстантин КлимовФото: пресс-служба ГИБДД РБ
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