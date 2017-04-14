Прокуратура выявила ряд нарушений в министерстве экологии Башкирии

Чиновники попусту потратили шесть миллионов и нарушали законодательство о закупках.

Прокуратура Башкирии проверила деятельность регионального министерства экологии. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, было выявлено несколько значительных нарушений.

- Так, комплексной программой экономического развития Зауралья до 2015 года было предусмотрено строительство рыбоводческого хозяйства в районе озера Якты-Куль для разведения ценных видов сиговых рыб, – рассказали в пресс-службе. - Однако до настоящего времени объект не построен. Ведомство лишь организовало разработку проектно-сметной документации, затратив свыше 6 млн рублей. Но окончательный проект не соответствовал установленным нормативам и получил отрицательное заключение государственной экспертизы.

Помимо того, что министерские чиновники потеряли шесть миллионов рублей, в ведомстве систематически нарушали федеральное законодательство о закупках. В материалах проверки говорится, что публикуемые министерством закупки не содержали необходимой информации, а извещения об аукционах подавались с запозданием.

Ещё одним нарушением стало затягивание сроков рассмотрения заявок на пользование водными и биологическими объектами, поступающих от предпринимателей.