В Башкирии водитель улетел в кювет с опрокидыванием

8 мая в Стерлибашевском районе республики на 42 км автодороги Зирган-Нордовка-Стерлибашево 24-летний мужчина за рулём «Дэу Матиз» при повороте налево оказался в кювете с последующим опрокидыванием. Водитель и его 38-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. Начато разбирательство.