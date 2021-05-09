В Башкирии водитель улетел в кювет с опрокидыванием

8 мая в Стерлибашевском районе республики на 42 км автодороги Зирган-Нордовка-Стерлибашево 24-летний мужчина за рулём «Дэу Матиз» при повороте налево оказался в кювете с последующим опрокидыванием. Водитель и его 38-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. Начато разбирательство.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 нарушений ПДД, задержаны 43 нетрезвых водителя. Зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы – сообщает телеграм канал Динара Гильмутдинова, начальникаУГИБДД МВД по РБ.