В Башкирии водитель улетел в кювет с опрокидыванием

В Башкирии водитель улетел в кювет с опрокидыванием
В Башкирии водитель улетел в кювет с опрокидыванием
Сегодня, 09:59ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: t.me/dgilmutdinov
8 мая на дорогах республики обошлось без летальных исходов.

8 мая в Стерлибашевском районе республики на 42 км автодороги Зирган-Нордовка-Стерлибашево 24-летний мужчина за рулём «Дэу Матиз» при повороте налево оказался в кювете с последующим опрокидыванием. Водитель и его 38-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. Начато разбирательство.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 нарушений ПДД, задержаны 43 нетрезвых водителя. Зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы – сообщает телеграм канал Динара Гильмутдинова, начальникаУГИБДД МВД по РБ.

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