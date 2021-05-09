МЧС: В Башкирии зарегистрировано 47 лесных пожаров

МЧС: В Башкирии зарегистрировано 47 лесных пожаров
МЧС: В Башкирии зарегистрировано 47 лесных пожаров
Сегодня, 17:48ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: m.gazeta-n1.ru
С начала пожароопасного сезона в Башкирии зафиксировано 47 лесных пожаров на площади 197,1 гектар.

Сообщается, что в тушении принимали участие 893 сотрудника лесопожарных групп минлесхоза и 295 единиц техники.

По данным ведомства средняя площадь одного пожара составляет 4,19 гектаров. При этом показатель Башкирии значительно ниже среднего показателя в ПФО, он составляет 7,2 гектара, в среднем же по России – 152,5 гектара.

За сутки специалисты зарегистрировали один лесной пожар площадью полтора гектара в Белебеевском районе. В работах по тушению принимали участие 30 человек и восемь спецмашин.

Лесными инспекторы было проведено 8530 патрулирований и выявлено 48 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. На сегодняшний день в республике фиксируют 1-3 классы пожароопасности, а в Белорецком, Зилаирском и Туймазинском районах – 4 класс.

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