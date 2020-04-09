Житель Башкирии упал с высоты во время работы, которую не должен был делать
9 апреля, 13:52ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Гострудинспекция заявила, что завершила расследование несчастного случая.
В ведомстве сообщили, что серьезную травму из-за падения получил 50-летний сотрудник «ОДК-УМПО» 12 февраля.
Расследование показало, что в тот день он демонтировал недействующую трубу отопления, которая расположена над потолочным покрытием производственного помещения. Высота падения была четыре метра.
В ведомстве выяснили, что на слесаря-ремонтника работу по демонтажу трубы возложили неправомерно, так как по трудовому договору это не его обязанность.
За допущенные нарушения в отношении виновных возбудили административные дела.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей