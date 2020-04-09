Житель Башкирии упал с высоты во время работы, которую не должен был делать

Расследование показало, что в тот день он демонтировал недействующую трубу отопления, которая расположена над потолочным покрытием производственного помещения. Высота падения была четыре метра.

В ведомстве выяснили, что на слесаря-ремонтника работу по демонтажу трубы возложили неправомерно, так как по трудовому договору это не его обязанность.