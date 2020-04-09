Житель Башкирии нашел мертвую 14-летнюю девочку в своей бане
9 апреля, 12:37ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Рядом с ней была 8-летний ребенок без сознания.
В Башкирии Следственный комитет сообщил, что погибла 14-летняя девочка. Ее тело обнаружил 8 апреля житель Бирска в бане своего домовладения.
Погибшая и ее 8-летняя сестренка были внучками мужчины. Когда он их обнаружил, обе были в бессознательном состоянии, мужчина вынес девочек на улицу и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть 14-летней и госпитализировали ребенка помладше.
В качестве предварительной причины смерти называют отравление угарным газом. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.
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