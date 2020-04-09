В Москве из-за пожара в пансионате для пожилых пострадали 16 человек

Пожар в учреждении на 3-й Мякининской улице случился вечером 8 апреля, сообщает газета «Известия» .

Отмечается, что возгорание случилось на цокольном этаже. Его площадь составила 15 квадратных метров. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы и на данный момент остаются в медучреждении.