В Москве из-за пожара в пансионате для пожилых пострадали 16 человек
9 апреля, 18:18ПроисшествияФото: pixabay.com
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В результате возгорания в частном московском пансионате для пожилых пострадали 16 человек. Четверо погибли.
Пожар в учреждении на 3-й Мякининской улице случился вечером 8 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что возгорание случилось на цокольном этаже. Его площадь составила 15 квадратных метров. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы и на данный момент остаются в медучреждении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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