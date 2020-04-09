В Башкирии обнаружили погибшего рыбака, который пропал несколько дней назад

По данным спасателей, тело погибшего обнаружили 8 апреля на реке Инзер около села Габдюково Белорецкого района.

В настоящий момент удалось выяснить, что погибшим оказался местный житель села Габдюково, который вышел на рыбалку на резиновой лодке и провалился под лед. После того, как он провалился, то вернулся домой.

6 апреля он снова взял лодку у своего знакомого, а после его никто уже не видел. Позже его обнаружили ниже по течению руки.