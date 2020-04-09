Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения рекламного щита
9 апреля, 18:49ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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Уголовное дело было решено возбудить после изучения материалов.
Следственный комитет усмотрел после предварительного расследования гибели 76-летней женщины из-за падения щита оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Напомним, трагический случай произошел 7-го апреля, очевидцы прислали фотографии погибшей, где видно, что на нее сверху упал рекламный щит. От полученных травм она скончалась прямо на месте. Ранее горожане обращали внимание на щит, который был слабо установлен.
Следователи посчитали, что ответственными работниками организации-владельца рекламного щита не была обеспечена безопасность эксплуатации рекламной конструкции, что привело к ее падению.
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