Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения рекламного щита

Следственный комитет усмотрел после предварительного расследования гибели 76-летней женщины из-за падения щита оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Напомним, трагический случай произошел 7-го апреля, очевидцы прислали фотографии погибшей, где видно, что на нее сверху упал рекламный щит. От полученных травм она скончалась прямо на месте. Ранее горожане обращали внимание на щит, который был слабо установлен.