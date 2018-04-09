В Уфе очередной автомобиль ушел под землю

8 апреля на улице Комсомольская провалился грунт, из-за чего «ВАЗ-2107» провалился под землю, сообщили участники сообщества «Дорожный патруль» в социальной сети.

Напомним, в 2016 году в Уфе во дворе ул. Интернациональная в лужу провалилась отечественная легковушка. Тогда владельцам удалось добиться компенсации в размере утерянного авто.