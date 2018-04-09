В Уфе очередной автомобиль ушел под землю

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Припаркованная легковушка частично провалилась из-за просевшего грунта.
Сюжеты: Весна в Башкирии
8 апреля на улице Комсомольская провалился грунт, из-за чего «ВАЗ-2107» провалился под землю, сообщили участники сообщества «Дорожный патруль» в социальной сети.
Фотографии провалов грунта неподалеку от дома №19 по улице Тихорецкой выложили очевидцы.
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Напомним, в 2016 году в Уфе во дворе ул. Интернациональная в лужу провалилась отечественная легковушка. Тогда владельцам удалось добиться компенсации в размере утерянного авто.
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