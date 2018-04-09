В Уфе неизвестный подстрелил таксиста «Лидер»

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ЧП произошло 9 апреля ночью у санатория «Толпар».
Как стало известно Медиакорсети, конфликт произошел после полуночи. Прямо возле санатория «Толпар» у мужчины и таксиста завязался конфликт, в ходе которого неизвестный выстрелил в ногу водителю из травматического оружия и скрылся.
Мужчина в итоге получил гематому левой голени. Ведется поиск подозреваемых. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося.
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