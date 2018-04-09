В Башкирии разыскивается отец, задолжавший детям 300 тысяч рублей

Разыскивается Курилец Роман Николаевич, который накопил долг по алиментам на сумму более 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.

Роман Николаевич 17.02.1984 рождения из Дюртюлинского района накопил перед своими сыном и дочерью долг в 300 000 рублей. По адресу регистрации он не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу не является.