В Башкирии из торгового центра эвакуировали почти две тысячи человек

В воскресенье 8 апреля из стерлитамакского торгового центра «Фабри» эвакуировали почти две тысячи человек их-за короткого замыкания, сообщили в МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел в 20:30. Пожарные обнаружили короткое замыкание без горения около лифта на втором этаже. Всего было эвакуировано 1946 человек. Погибших и пострадавших нет.