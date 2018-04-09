В Башкирии из торгового центра эвакуировали почти две тысячи человек
Сегодня, 10:07ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Погибших и пострадавших нет.
В воскресенье 8 апреля из стерлитамакского торгового центра «Фабри» эвакуировали почти две тысячи человек их-за короткого замыкания, сообщили в МЧС по Башкирии.
Инцидент произошел в 20:30. Пожарные обнаружили короткое замыкание без горения около лифта на втором этаже. Всего было эвакуировано 1946 человек. Погибших и пострадавших нет.
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