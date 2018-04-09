В Башкирии 28-летний парень отрезал голову 58-летней из-за отказа в интиме

Шокирующее происшествие произошло в Сибае на днях. Здесь по подозрению в убийстве задержан 28-летний местный житель.По версии следствия, вечером 7 апреля 2018 года после совместного употребления спиртного у себя дома 28-летний мужчина из личной неприязни, которая возникла из-за отказа в близости, задушил 58-летнюю женщину.

Желая избавиться от тела, он отрезал женщине голову и положил ее в пакет для мусора. Когда к нему в гости зашел знакомый, тот попросил его выбросить «мусор». Мужчина это сделал, однако, когда вернулся в квартиру, увидел тело убитой. Мужчина немедленно сообщил об увиденном в полицию.