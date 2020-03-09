В Башкирии за ночь в собственных домах сгорели двое мужчин и женщина

Накануне, в международный женский праздник 8 марта на территории республики произошло два пожара со смертельным исходом. Первая трагедия случилась в городе Белорецк на улице Кольцевой. На место выехали сотрудники МЧС Башкирии.

Известно, что возгорание началось поздним вечером. 14 спасателям на 5 единицах техники удалось потушить огонь уже через час. В развалах жилого дома была обнаружена 78-летняя женщина. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.