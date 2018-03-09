В Башкирии мужчина убил свою жену 8 марта - СМИ

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который 8 марта убил свою жену, сообщил sterlitamakcity.ru.

Журналистам в следкоме региона сообщили, что мужчина избил свою жену, она скончалась. Все произошло в доме номер 62 на улице Дружбы.

- Мотивы выясняются. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти потерпевшей 1988 года рождения, - сообщили в следкоме Башкирии.