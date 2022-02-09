В уфимской Чесноковке сгорел отечественный автомобиль с молодым мужчиной внутри

Не так давно, в ночь на 17 января на улице Кирова в Уфе загорелся элитный автомобиль Porsche Panamera. Известно, что по данному факту поступило обращение в МВД. Примечательно, что дорогая иномарка была куплена незадолго до того как сгорела. Но к счастью в данном происшествии обошлось без жертв, пострадал, но очень серьезно, только автомобиль.