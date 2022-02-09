В уфимской Чесноковке сгорел отечественный автомобиль с молодым мужчиной внутри

В уфимской Чесноковке сгорел отечественный автомобиль с молодым мужчиной внутри
В уфимской Чесноковке сгорел отечественный автомобиль с молодым мужчиной внутри
Сегодня, 08:42ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Пожарные ехали тушить автомобиль, но в ходе пожара обнаружили в авто тело погибшего мужчины, сообщили в пресс-службе МЧС 9 февраля.

Ранним утром 9 февраля в МЧС поступил вызов. В поселке Чесноковка, что под Уфой горел отечественный автомобиль Лада Приора. На место незамедлительно выехали пожарные местной пожарной части, которые в ходе тушения автомобиля и обнаружили внутри машины тело мужчины 1988 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Не так давно, в ночь на 17 января на улице Кирова в Уфе загорелся элитный автомобиль Porsche Panamera. Известно, что по данному факту поступило обращение в МВД. Примечательно, что дорогая иномарка была куплена незадолго до того как сгорела. Но к счастью в данном происшествии обошлось без жертв, пострадал, но очень серьезно, только автомобиль.

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