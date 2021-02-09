В Башкирии при столкновении с грузовиком погибли два человека из иномарки

В Башкирии при столкновении с грузовиком погибли два человека из иномарки

Вчера, 10:12ПроисшествияАнна КононоваPhoto: ГИБДД РБ
Сегодня в девятом часу утра на трассе Самара-Уфа-Челябинск зарегистрировано ДТП с погибшими. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Авария произошла вблизи Уфы. По предварительным данным, столкнулись Lexus, направлявшийся в сторону Челябинска, и встречный грузовик «Тонар». В ДТП погибли два человека из легкового авто. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.

Напомним, 6 февраля в Туймазах произошла смертельная авария. 56-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и въехал во встречный УАЗ. В результате скончалась супруга водителя легкового автомобиля. Сам мужчина был госпитализирован.

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