В Башкирии при столкновении с грузовиком погибли два человека из иномарки

Авария произошла вблизи Уфы. По предварительным данным, столкнулись Lexus, направлявшийся в сторону Челябинска, и встречный грузовик «Тонар». В ДТП погибли два человека из легкового авто. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.