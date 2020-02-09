В уфимском проспекте Салавата Юлаева произошло столкновение двух авто

По данным региональной автоинспекции, сегодня ночью в столице Башкирии произошло столкновение двух автомобилей. Одним из них – «Ладой Вестой» управлял 30-летний уроженец Кармаскалинского района. Он направлялся в сторону ул. 50-лет СССР со стороны ул. Лесотехникума, когда столкнулся с «Киа Спектра». Последний ехал в попутном направлении.

Предполагается, что первый водитель на момент аварии совершал маневр перестроения.