В уфимском проспекте Салавата Юлаева произошло столкновение двух авто
9 февраля, 13:30ПроисшествияФото: Mkset.ru
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ДТП произошло 9 февраля ночью.
По данным региональной автоинспекции, сегодня ночью в столице Башкирии произошло столкновение двух автомобилей. Одним из них – «Ладой Вестой» управлял 30-летний уроженец Кармаскалинского района. Он направлялся в сторону ул. 50-лет СССР со стороны ул. Лесотехникума, когда столкнулся с «Киа Спектра». Последний ехал в попутном направлении.
Предполагается, что первый водитель на момент аварии совершал маневр перестроения.
Во время аварии получили травмы как водитель отечественного авто, так и его пассажиры. Не избежал травм и водитель другого авто, 21-летний молодой человек, проживающий в Уфимском районе.
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