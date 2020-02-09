В Башкирии женщина ударила супруга ножом

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Кровавая разборка началась с бытового конфликта.
Жительница Стерлитамака поссорилась с мужем. Во время конфликта она в ярости схватилась за нож и ударила им супруга в область грудной клетки. На карете «скорой» мужчину доставили в местную больницу.
Полиция о случившемся узнала от врачей.
В Управлении МВД по Стерлитамаку сообщают, что 39-летняя женщина задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по ст.111 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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