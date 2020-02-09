В Башкирии полтонны металла изъяли у нелегального приемщика лома
9 февраля, 10:44ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нарушителю грозит административная ответственность.
34-летний житель Агидели организовал незаконный пункт приема лома, рассказали в регионального МВД. По данным ведомства, мужчина вел приемку и хранение лома и отходов цветного и черного металла без лицензии. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали у него весы и 664 кг лома.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, нелегальный «предприниматель» ответит перед законом согласно статьи 14.26 КоАП РФ.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей