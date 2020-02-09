В Башкирии полтонны металла изъяли у нелегального приемщика лома

34-летний житель Агидели организовал незаконный пункт приема лома, рассказали в регионального МВД. По данным ведомства, мужчина вел приемку и хранение лома и отходов цветного и черного металла без лицензии. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали у него весы и 664 кг лома.