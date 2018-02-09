В Башкирии задержали подозреваемых в производстве нелегального оружия

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Мужчин поймали с поличным.
С поличным задержаны двое жителей Кармаскалинского района, подозреваемых в изготовлении и реализации оружия, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
На автодороге в Уфимском районе подозреваемые продали стартовый пистолет, переделанный под боевое оружие. Полицейские изъяли у продавцов деньги, вырученные при реализации оружия.
В доме одного из задержанных обнаружены боеприпасы, предметы и инструменты для переделывания оружия. Задержанные дали признательные показания. Заведены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».
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Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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