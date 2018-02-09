В Башкирии сотрудник Роспотребнадзора 9 лет получал взятки за молчание
Сегодня, 16:04ПроисшествияКонстантин Климов
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Владельцы магазинов и кафе исправно платили чиновнику.
Сюжеты: Антикоррупция
В Башкирии осуждён бывший сотрудник Роспотребнадзора, на протяжении девяти лет получавший взятки с предпринимателей. Как удалось установить следователям, с 2007 по 2016 год специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора, выявлял нарушения сроков и правил хранения товаров, отсутствия на них сертификатов, за не составление протоколов он требовал с владельцев кафе и магазинов деньги. Сумма взяток составляла от 5 до 30 тысяч рублей.
Суд признал эксперта виновным по трём статьям уголовного кодекса: ст.290 (получение взятки), ст.159 (мошенничество) и ст. 291.2 (мелкое взяточничество), и приговорил его к трём годам лишения свободы условно.
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