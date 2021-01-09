В ДТП на встречке в Башкирии погибли двое детей

Жуткая авария произошла на 217 км трассы Уфа-Оренбург в районе Кумертау. Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД МВД по РБ.
По данным ведомства, на дороге произошло лобовое столкновение двух иномарок - «Митсубиши Лансер» и «Хундай Солярис».
Ехавшие во втором автомобиле дети-погодки в возрасте 7 и 8 лет, к сожалению, скончались от полученных травм на месте происшествия.
Еще два пассажира и водитель этого автомобиля отправлены в больницу на "скорой".
Пассажирка второй иномарки также скончалась, а водитель попал в больницу с травмами.
Обстоятельства происшедшего выясняются.