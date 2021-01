В ДТП на встречке в Башкирии погибли двое детей

Смертельная дорожная авария произошла на трассе Уфа-Оренбург.

Жуткая авария произошла на 217 км трассы Уфа-Оренбург в районе Кумертау. Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД МВД по РБ. По данным ведомства, на дороге произошло лобовое столкновение двух иномарок - «Митсубиши Лансер» и «Хундай Солярис». Ехавшие во втором автомобиле дети-погодки в возрасте 7 и 8 лет, к сожалению, скончались от полученных травм на месте происшествия. Еще два пассажира и водитель этого автомобиля отправлены в больницу на "скорой". Пассажирка второй иномарки также скончалась, а водитель попал в больницу с травмами. Обстоятельства происшедшего выясняются.

