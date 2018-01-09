В Башкирии мужчина и два его несовершеннолетних подельника убили женщину
Сегодня, 11:40ПроисшествияЗлата Зукович
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Они до смерти забили пенсионерку подручными предметами.
23-летний житель Иглинского района Башкирии и два его соучастника 15 и 17 лет обвиняются в совершении преступления по статье «Убийство, совершенное группой лиц», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Обвиняемых заключили под стражу на два месяца.
Вечером 2 января 2018 года они, пьяные, находились в деревне Ключевское Иглинского района в доме 59-летней местной жительницы. Из-за личной неприязни с помощью подручных предметов они избили пожилую хозяйку, от чего та скончалась на месте.
Ранее 23-летний мужчина и его несовершеннолетние подельники были судимы за кражу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уголовное дело расследуется.
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