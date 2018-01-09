Башкирия заняла первое место в России по количеству «пьяных» преступлений

В первую тройку также вошли Кемеровская и Свердловская области.

Башкортостан - лидер по количеству преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. По данным ведомства за 11 месяцев 2017 года в регионе совершено 14 067 «пьяных» преступлений, на втором месте - Кемеровская область с показателем в 12 471 преступлений, на третьем - Свердловская (11 910).