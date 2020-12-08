Жительница Башкирии чуть не убила 7-месячную дочь, швырнув её в дверной косяк

Напомним, ранее суд вынес приговор жительнице Татышлинского района, которая родила ребёнка в бане, а затем утопила новорожденного в тазу. О его гибели она сообщила через несколько дней, сказав, что смерть наступила по естественным причинам. Однако экспертиза показала истинную причину. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы.