Жительница Башкирии чуть не убила 7-месячную дочь, швырнув её в дверной косяк

Инцидент произошёл 4 декабря в городе Магнитогорск, сообщает прокуратура Челябинской области. В гости к сестре приехала 23-летняя жительница Башкирии со своей 7-месячной дочерью. В результате пьяной выходки матери девочка чуть не погибла.

Это произошло в квартире одного из домой Орджоникидзевского района города. 23-летняя жительница Башкирии в состоянии алкогольного опьянения швырнула свою дочь в косяк дверного проёма из-за того, что девочка плакала. Ребёнок получил серьёзную травму головы. Женщине предъявлено обвинение «Покушение на убийство». Известно, что у нее также есть ещё одна дочь 2019 года рождения. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ведомство также направило уведомление о преступлении в отдел опеки и попечительства Абзелиловского района Башкирии. Напомним, ранее суд вынес приговор жительнице Татышлинского района, которая родила ребёнка в бане, а затем утопила новорожденного в тазу. О его гибели она сообщила через несколько дней, сказав, что смерть наступила по естественным причинам. Однако экспертиза показала истинную причину. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter