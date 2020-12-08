В Уфе опрокинулся грузовик после столкновения с иномаркой, проехавшей на красный свет

В Уфе опрокинулся грузовик после столкновения с иномаркой, проехавшей на красный свет

Вчера, 13:50ПроисшествияАнна КононоваPhoto: ГИБДД по Уфе
Сегодня, 8 декабря, в Уфе произошла авария с пострадавшими. По данным пресс-службы ГИБДД, в результате столкновения опрокинулся грузовой автомобиль.

ДТП случилось около 11 часов дня. Известно, что 48-летняя женщина за рулём авто Mitsubishi двигалась по улице Интернациональная в сторону улицы Победа. Она столкнулась с грузовиком ЗиЛ, который ехал по улице А.Невского. От полученного удара большегруз опрокинулся на бок.

В результате ДТП пассажир грузового автомобиля с травмами ноги обратился за медицинской помощью. По предварительным данным, водитель «Мицубиси» выехала на запрещающий ей сигнал светофора, рассказали Mkset в пресс-службе ГИБДД Уфы.

Напомним, вчера в посёлке Тимашево столкнулись Газель «Некст» и ВАЗ-21099. На месте работали спасатели, которые достали из легковушки водителя.

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