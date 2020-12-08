В Уфе опрокинулся грузовик после столкновения с иномаркой, проехавшей на красный свет

ДТП случилось около 11 часов дня. Известно, что 48-летняя женщина за рулём авто Mitsubishi двигалась по улице Интернациональная в сторону улицы Победа. Она столкнулась с грузовиком ЗиЛ, который ехал по улице А.Невского. От полученного удара большегруз опрокинулся на бок.