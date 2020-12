В поселке городского типа Приморского края подросток украл с банковской карты педагога более семисот тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает iz.ru, что подозреваемому пятнадцать лет. По предварительной версии, подросток обманным путем изменил настройки банковского приложения в телефоне учителя и получил доступ к карте потерпевшей. В общей сложности ученик украл со счета семьсот сорок тысяч рублей, который потратил на себя. В настоящее время подросток заключен под стражу.

