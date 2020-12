Следователи Красноярска проводят расследование по факту отравления малолетнего ребенка жидкостью для электронных сигарет.

Как сообщает iz.ru, что происшествие - несчастный случай. Мужчина остался присматривать за сыном и решил напоить его отваром из укропа из шприца, но перепутал его с другим шприцем, внутри которого была жидкость для заправки электронных сигарет. В результате у ребенка стало ухудшаться самочувствие и мужчина обратился к медикам. Малыша госпитализировали, но сейчас его состояние стабильно хорошее и здоровью ничего не угрожает.

