В Уфе за долги по алиментам у мужчины арестовали коллекцию игрушечных авто

Мужчина задолжал своему ребенку 80 тысяч рублей.

Судебные приставы Ленинского района Уфы арестовали коллекцию из 200 игрушечных автомобилей мужчины, который не платил алименты своему несовершеннолетнему ребенку. 39-летний мужчина официально нигде не работал и долгое время скрывался от судебных приставов. В результате накопился долг порядка 80 тыс. руб.

- В ходе кропотливой работы судебному приставу удалось выяснить, где сейчас проживает «неуловимый» должник. В рамках исполнительного производства, несмотря на сопротивление неплательщика, в счет погашения задолженности приставы арестовали бытовую технику и коллекцию игрушечных автомобилей должника в количестве 200 штук. Первоначальная стоимость арестованного имущества составила 80 тыс. руб., - сообщила пресс-служба судебных приставов.