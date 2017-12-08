В Уфе внук украл у бабушки семейную реликвию и драгоценности в 50 тысяч

Все вырученные деньги внук потратил на личные нужды.

В Советском районе Уфы задержали 22-летнего жителя Белорецкого района, которого подозревают в крупной краже из квартиры собственной бабушки, сообщает МВД по РБ.

Пожилая женщина заявила в полицию, что из ее дома украли семейную реликвию — старинный золотой царский червонец стоимостью около 20 тысяч рублей. Кроме того, были похищены ювелирные изделия суммой около 48 тысяч.

Выяснилось, что ограбил бабушку ее внук, который приехал в столицу на заработки. Все золото он сдал в ломбард и потратил все деньги на собственные нужды.