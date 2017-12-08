В Уфе конкурентные войны подвели коммерсанта под статью о педофилии

Уфимский коммерсант может отправиться в тюрьму по обвинению в педофилии, сам предприниматель считает это заказом конкурентов.

Новость об обвинении крупного бизнесмена в педофилии вышла в уфимских средствах информации в начале этой недели. В статьях говорилось о том, что мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, которая подала заявление в следственный комитет, и якобы позже выяснилось, что у уфимского педофила не одна жертва. Наш корреспондент разобрался в ситуации, и пообщался с подозреваемым.

По словам Александра Киселёва, о том, что он проходит подозреваемым по делу об изнасиловании несовершеннолетней его адвокату сообщил следователь несколько недель назад. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление девушки, которой недавно исполнилось 24 года, на момент описываемых ей событий ей было 16 лет.

- Как только было возбуждено дело, неизвестные начали распространять эту информацию среди соседей и сотрудников компании, принадлежащей бизнесмену, делалось это очень просто – в почтовые ящики клали копию постановления о возбуждении дела, сотрудникам компании документ отправляли на электронную почту, - рассказывает адвокат подозреваемого.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении редакции), которое опустили в почтовый ящик одного из соседей Киселёва, в глаза сразу бросается одна фраза - «в один из дней с сентября по ноябрь 2009 года, в вечерний период времени…», то есть, изнасилование, по словам девушки, произошло более восьми лет назад, но всё это время она молчала и не запомнила дату, когда с ней произошло самое страшное событие в жизни.

- Я эту девушку не знаю, - сообщил нашему корреспонденту бизнесмен, - и естественно все обвинения - ложь. Тут нужно смотреть глубже, предполагаю, что это банальный «рейдерский захват».

Как рассказал в режиме видеоконференции Александр Киселёв, он много лет подряд пытается забрать свою долю у бывшего партнера.

- Мы были партнерами с 1998 года, вместе основали компанию, потом перестали работать вместе, и я до сих пор не могу забрать свою долю в бизнесе. В 2015 году я нашёл на неё покупателя, и по совету своего водителя доверил оформление документов его знакомому, в итоге доля была продана моему бывшему партнеру Романову, за меньшую цену, а деньги я так и не получил, - рассказал нашему корреспонденту бизнесмен, - тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое позднее переквалифицировали в растрату, но в ближайшее время вернут статью о мошенничестве.

Видео

Иван Романов, которого бизнесмен называет виновником своих бед, говорит, что об этом деле узнал из средств массовой информации.

- Я к этому делу никакого отношения не имею. Я не знаю, что он там придумает, но к этому делу я никакого отношения не имею, - заявил Романов в телефонном разговоре с нашим корреспондентом, - Если на него есть показания, есть следственный комитет, есть следственные органы, они разберутся. Если он виноват, значит, виноват, если не виноват, значит, не виноват.

К сожалению, даже располагая данными заявительницы, найти её не удалось, но по неофициальным данным сейчас она проживает за пределами России.

Старший партнер юридической компании «Буркин, Хазиев и партнёры» Виталий Буркин считает, что даже восемь лет, прошедшие с момента инкриминируемого преступления, могут не помешать довести дело до суда.

- Я в своей практике много раз сталкивался с подобными делами, чаще всего, если бизнесмена обвиняют в таком преступлении, то это способ давления. - Много раз видел, что следователи отказывают в возбуждении дела о сексуальном насилии если, прошло две недели – месяц, объясняя это невозможностью доказать факт преступления, а бывает возбуждают и по прошествии нескольких лет, это значит, что кто – то заинтересован. В любом случае, надо смотреть на наличие других доказательств в деле.

Чтобы узнать, на чём именно основано обвинение, и есть ли в деле другие доказательства, указывающие на Александра Киселёва, мы обратились в управление следственного комитета по Башкирии, но на момент публикации ведомство не успело подготовить ответ.