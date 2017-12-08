В Башкирии в пожаре на свинокомплексе погибла почти тысяча свиней
Сегодня, 10:34ПроисшествияТатьяна МайороваФото: 9dot-research.co.uk
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожар тушили 17 пожарных автомобилей.
Большой пожар случился вчера, 7 декабря, в здании свинокомплекса в микрорайоне Максимовка под Уфой.
Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, в свинокомплексе загорелась кровля, огонь быстро распространился по всему зданию. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
На место происшествия выехали 49 пожарных на 17 машинах.
Из свинокомплекса были выведены 11713 тысяч голов свиней. К сожалению, не обошлось и без потерь – люди не пострадали, но погибли животные. Не удалось спасти 921 двухмесячного поросенка.
Причины возгорания выясняются.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей