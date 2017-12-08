В Башкирии в пожаре на свинокомплексе погибла почти тысяча свиней

Пожар тушили 17 пожарных автомобилей.

Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, в свинокомплексе загорелась кровля, огонь быстро распространился по всему зданию. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Из свинокомплекса были выведены 11713 тысяч голов свиней. К сожалению, не обошлось и без потерь – люди не пострадали, но погибли животные. Не удалось спасти 921 двухмесячного поросенка.