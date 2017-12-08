В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели пьяного сварщика
Сегодня, 17:18ПроисшествияТатьяна Майорова
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Мужчина погиб, сорвавшись с высоты на рабочем месте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сварщика в городе Салавате. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, ЧП случилось 6 ноября текущего года. 34-летний местный житель, который периодически выполнял разовые подсобные работы без оформления трудовых отношений для ООО «Башстройпоставка», явился на работу в нетрезвом виде.
В этот день отважному сварщику не повезло. Он сорвался с четырехметровой высоты и скончался на месте происшествия.
Все обстоятельства происшедшего должен выяснить следком.
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