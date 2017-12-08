В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели пьяного сварщика

Мужчина погиб, сорвавшись с высоты на рабочем месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сварщика в городе Салавате. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, ЧП случилось 6 ноября текущего года. 34-летний местный житель, который периодически выполнял разовые подсобные работы без оформления трудовых отношений для ООО «Башстройпоставка», явился на работу в нетрезвом виде.

В этот день отважному сварщику не повезло. Он сорвался с четырехметровой высоты и скончался на месте происшествия.