В Башкирии разыскивают водителя, сбившего насмерть 25-летнего пешехода

В Башкирии разыскивают водителя, сбившего насмерть 25-летнего пешехода

Вчера, 16:29ПроисшествияАндрей КоролевPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
В Уфимском районе республики неустановленный водитель допустил наезд на 25-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший в ДТП пешеход скончался от полученных травм.

Вечером 7 ноября в Уфимском районе республики на 2 км автодороги Булгаково-Фомичево неустановленный водитель, двигаясь со стороны деревни Фомичево сбил 25-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.

В результате полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Источник - Динар Гильмутдинов / facebook

Госавтоинспекция Башкортостана обращается с просьбой к очевидцам аварии сообщить любую информацию по данному факту в полицию. Напомним, аналогичный случай произошел 6 ноября в Кугарчинском районе: водитель, совершив смертельный наезд, скрылся, но сотрудники полиции установили личность водителя и задержали его, автомобиль нашли в лесном массиве.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили около 2800 нарушений ПДД, задержаны 72 нетрезвых водителя. На дорогах республики зарегистрировано восемь ДТП, в которых один человек погиб и семь получили различные травмы.

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