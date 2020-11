В Башкирии разыскивают водителя, сбившего насмерть 25-летнего пешехода

В Уфимском районе республики неустановленный водитель допустил наезд на 25-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший в ДТП пешеход скончался от полученных травм.

Вечером 7 ноября в Уфимском районе республики на 2 км автодороги Булгаково-Фомичево неустановленный водитель, двигаясь со стороны деревни Фомичево сбил 25-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге. В результате полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи. Источник - Динар Гильмутдинов / facebook Госавтоинспекция Башкортостана обращается с просьбой к очевидцам аварии сообщить любую информацию по данному факту в полицию. Напомним, аналогичный случай произошел 6 ноября в Кугарчинском районе: водитель, совершив смертельный наезд, скрылся, но сотрудники полиции установили личность водителя и задержали его, автомобиль нашли в лесном массиве. За минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили около 2800 нарушений ПДД, задержаны 72 нетрезвых водителя. На дорогах республики зарегистрировано восемь ДТП, в которых один человек погиб и семь получили различные травмы.

