В Уфе обрушилась стена в аварийном бараке
Сегодня, 10:28ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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К счастью, дом оказался уже расселен.
Сегодня, 8 ноября, в три часа ночи, в МЧС поступило тревожное сообщение о том, что рухнула двухэтажная перегородка и кровля в расселенном бревенчатом бараке по улице Султанова в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
Прибывшие на место происшествия спасатели, полицейские, медики, газовики и энергетики выяснили, что обошлось без жертв. Системы жизнеобеспечения были заблаговременно отключены от здания с сентября 2018 года.
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- Ситуация находится на контроле, - уточнили в ГУ МЧС РФ по РБ.
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