В Уфе обрушилась стена в аварийном бараке

Сегодня, 8 ноября, в три часа ночи, в МЧС поступило тревожное сообщение о том, что рухнула двухэтажная перегородка и кровля в расселенном бревенчатом бараке по улице Султанова в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.