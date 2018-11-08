Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе обрушилась стена в аварийном бараке
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
9e68c9d6 fb91 4206 b6a1 9a9bba8701a1

В Уфе обрушилась стена в аварийном бараке

Сегодня, 10:28ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
Читайте
также
«Интервью, которого никогда не было»: в Уфе презентовали Мустая Карима
Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк
Бьются насмерть: Британцы сняли в Башкирии шокирующий репортаж о контрразведке
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина