Фото: pxhere.com
В Москве задержан подозреваемый в поджоге храма
Сегодня, 22:23Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правоохранительными органами Москвы был задержан подозреваемый в поджоге храма апостола Иоанна Богослова. Происшествие случилось 6 ноября.
Как информирует газета «Известия», злоумышленник поджег автомобильные покрышки, которые были принесены им к стене деревянного храма. В результате строение полностью сгорело и его восстановление невозможно.
В данный момент оперативными органами выясняются мотивы и детали преступления, в котором подозревается 35-летний москвич.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей