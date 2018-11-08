В Башкирии отправится в колонию глава социального центра, где сгорели 12 человек

Верховный суд РБ признал 31-летнего бывшего соучредителя и президента центра социальной адаптации «Содействие» виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мужчина осужден к семи годам лишения свободы, и приговор вступил в законную силу. Об этом сообщается на сайте прокуратуры РБ.

Напомним, пожар произошел в марте 2016 года. В центре, который располагался в одноэтажном кирпичном доме и явно не был приспособлен для полноценного функционирования учреждения, не было пожарной сигнализации, средств пожаротушения и второго эвакуационного выхода, а единственная входная дверь в помещение запиралась на ночь.

В ту ночь в здании возникло возгорание из-за неисправной электропроводки. 12 клиентов центра — 10 мужчин и две женщины, которые оказались заперты внутри, не смогли выбраться из помещения и погибли.

При этом подсудимый не признал вину и обжаловал приговор, настаивая на полном оправдании. Он пытался доказать. Что не имеет отношения к деятельности указанного центра. Однако Верховный суд республики счёл его вину в ненадлежащем оказании услуг вполне доказанной и утвердил прежнее наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.