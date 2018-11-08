Уфимский водитель автобуса протащил пенсионерку несколько метров и скрылся с места

По данным "Башинформа", пожилая пассажирка автобуса НефАЗ, принадлежащего "Башавтотрансу", оказалась зажатой дверями транспорта. Она не успела покинуть автобус вовремя, а водитель не увидел ее и нажал на педали газа.

Автобус несколько метров тащил женщину за собой. Пенсионерка ударилась головой об асфальт, получила ушибы рук и ног. Очевидцы происшествия усадили ее на ближайшую скамейку и вызвали скорую. Тем временем, водитель автобуса скрылся с места аварии.